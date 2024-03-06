



Россия заявила, что ядерные объекты в Северной Европе будут "законными целями"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, 6 марта что объекты в Северной Европе, где хранится американское ядерное оружие, будут считаться законными военными целями в случае прямого столкновения между РФ и НАТО.



Комментируя высказывания президента Финляндии Александра Стубба о важности наличия сил ядерного сдерживания, Захарова заявила на пресс-конференции в Сочи, что такие объекты стали бы источником прямой угрозы для России.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Не нужно быть военным стратегом, чтобы понять, что такие объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и неизбежно войдут в список легитимных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения между нашей страной и НАТО", - подчеркнула она.

