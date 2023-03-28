



Россия запустила сверхзвуковую противокорабельную ракету в Японском море

Военно-морской флот России запустил сверхзвуковые противокорабельные ракеты по условной цели в Японском море, сообщило во вторник министерство обороны России.



“В акватории Японского моря ракетные корабли Тихоокеанского флота произвели пуск крылатых ракет “Москит” по морской цели условного противника”, — говорится в сообщении министерства в Telegram-аккаунте.



“Цель, находящаяся на расстоянии около 100 километров, была успешно поражена прямым попаданием двух крылатых ракет “Москит”, - отмечено в сообщении.

