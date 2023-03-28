Новости » Политика
Россия запустила сверхзвуковую противокорабельную ракету в Японском море
28.03.2023 08:13 Ирина Демьянова

Россия запустила сверхзвуковую противокорабельную ракету в Японском море

Военно-морской флот России запустил сверхзвуковые противокорабельные ракеты по условной цели в Японском море, сообщило во вторник министерство обороны России.

“В акватории Японского моря ракетные корабли Тихоокеанского флота произвели пуск крылатых ракет “Москит” по морской цели условного противника”, — говорится в сообщении министерства в Telegram-аккаунте.

“Цель, находящаяся на расстоянии около 100 километров, была успешно поражена прямым попаданием двух крылатых ракет “Москит”, - отмечено в сообщении.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы