



Россия за девять дней уничтожила 180 тысяч тонн украинского зерна

Россия за первые девять дней после выхода из "зерновой сделки" уничтожила 180 тысяч тонн украинского зерна в результате обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.



В ведомстве подчеркнули, что оккупанты после выхода из "зерновой сделки" совершили еще одну серию военных преступлений.



За первые девять дней они:

повредили 26 объектов портовой инфраструктуры Украины;

повредили пять гражданских судов;

уничтожили около 180 тысяч тонн украинского зерна.

"Мы должны остановить российские "голодные игры" и обеспечить глобальную продовольственную безопасность сейчас", - подчеркнули в ведомстве.Напомним, в течение последних нескольких недель российские оккупанты усилили обстрелы Украины. Основную массу ударов они направили на южные регионы, в том числе на порты. В результате вражеских атак были повреждены объекты портовой инфраструктуры и хранилища с зерном.Такие удары начали происходить сразу после того, как Россия решила не продлевать свое участие в "зерновой сделке", которая позволяла Украине экспортировать свое продовольствие по Черному морю.