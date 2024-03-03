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Россия и Китай за присутствие Москвы на переговорах по Украине
03.03.2024 11:00 MIGnews.com

Россия и Китай за присутствие Москвы на переговорах по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и специальный представитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй заявили, что обсуждение украинского урегулирования невозможно без участия Москвы, сообщило в воскресенье российское министерство иностранных дел.

Китайский посланник встретился с Галузиным во время своей второй поездки в Европу с целью продвижения политического решения войны в Украине, в ходе которой он также посетит Польшу, Украину и Германию.

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"Состоялся весьма заинтересованный и обстоятельный обмен мнениями по теме украинского кризиса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Было заявлено, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности".
 

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