



Российские ВДВ сильно деградировали, - британская разведка

Российские ВДВ сильно деградировали за время войны с Украиной, что грозит большими проблемами, сообщает британская разведка



Сейчас российское командование перебрасывает в Бахмут боеспособные подразделения десантников, чтобы заменить ими уходящих “вагнеровцев”. Так, россияне лишаются боеспособных резервов, которых и без того немного.



“ВДВ сильно деградировала по сравнению со своим “элитным” статусом до вторжения”, – говорят британцы и добавляют, что направив десантников в Бахмут, российское командование сделает всю армию менее гибкой в реагировании на оперативные вызовы.