



РФ угрожает Западу "огромными рисками" в случае поставок Украине F-16

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко пригрозил западным странам "огромными рисками" в случае поставок Украине истребителей F-16.



Об этом он сказал в комментарии ТАСС.



Таким образом он отреагировал на сообщение о том, что Вашингтон и его союзники намерены поставить Украине самолеты F-16 для контрнаступления.



"Идет движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих", — подчеркнул Грушко.