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РФ угрожает Западу "огромными рисками" в случае поставок Украине F-16
20.05.2023 12:46 Алина Груднева

РФ угрожает Западу "огромными рисками" в случае поставок Украине F-16

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко пригрозил западным странам "огромными рисками" в случае поставок Украине истребителей F-16.

Об этом он сказал в комментарии ТАСС.

Таким образом он отреагировал на сообщение о том, что Вашингтон и его союзники намерены поставить Украине самолеты F-16 для контрнаступления.

"Идет движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих", — подчеркнул Грушко.

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