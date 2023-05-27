РФ обвинила США и ЕС в эскалации в Косово
Россия обвинила Соединенные Штаты и Евросоюз в эскалации напряженности на Балканах.
Соответствующее заявление сделала представитель российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, в Москве "с обеспокоенностью наблюдает" за столкновениями между косовской полицией и протестующими.
"Решительно осуждаем провокационные шаги Приштины, которые приблизили ситуацию к горячей фазе и напрямую угрожают безопасности всего балканского региона. Ответственность за это полностью лежит на Соединенных Штатах и ЕС", — сказала Захарова.
Напомним, что столкновения в Косово привели к тому, что президент Сербии Александр Вучич привел армию в полную боевую готовность.