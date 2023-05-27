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РФ обвинила США и ЕС в эскалации в Косово
27.05.2023 16:51 Алина Груднева

РФ обвинила США и ЕС в эскалации в Косово

Россия обвинила Соединенные Штаты и Евросоюз в эскалации напряженности на Балканах.

Соответствующее заявление сделала представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, в Москве "с обеспокоенностью наблюдает" за столкновениями между косовской полицией и протестующими.

"Решительно осуждаем провокационные шаги Приштины, которые приблизили ситуацию к горячей фазе и напрямую угрожают безопасности всего балканского региона. Ответственность за это полностью лежит на Соединенных Штатах и ЕС", — сказала Захарова.

Напомним, что столкновения в Косово привели к тому, что президент Сербии Александр Вучич привел армию в полную боевую готовность.
 

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