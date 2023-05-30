



Раввины Америки призывают к немедленному освобождению Эвана Гершковича

Зонтичная ассоциация американских ортодоксальных раввинов призывает российское правительство освободить Эвана Гершковича, заключенного в тюрьму еврейского репортера Wall Street Journal.



Раввинский альянс Америки в своем заявлении в воскресенье сказал, что Россия должна "немедленно восстановить справедливость, освободив Эвана Гершковича". Альянс, также известный как "Игуд ха-Раббоним", заявляет, что он представляет более 950 ортодоксальных раввинов и часто выступает с заявлениями по общественным вопросам в США и Израиле.



31-летний Гершкович, сын еврейских беженцев из Советского Союза, был арестован два месяца назад и обвинен в шпионаже - обвинение, которое отрицает он сам, Wall Street Journal и правительство США. На прошлой неделе срок его предварительного заключения был продлен до конца августа, и ему грозит до 20 лет лишения свободы в исправительной колонии.



"Как американцы, мы осуждаем тот факт, что наш соотечественник Эван Гершкович был незаконно арестован и задержан российскими властями, — говорится в заявлении исполнительного вице-президента организации раввина Менди Мирочника. - Как евреи, мы оскорблены очевидным возрождением государственного российского антисемитизма. Как раввины, мы протестуем против этой несправедливости и требуем, чтобы Россия поступила справедливо и морально и немедленно освободила Эвана Гершковича, чтобы он мог безопасно вернуться к своей семье".



