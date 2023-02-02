



Расследование против адвоката, заявившего что применит оружие против диктатуры



Полиция начала расследование после жалобы, поданной на заявления адвоката Давида Ходака о том, что он готов "сражаться", если правовая революция приведет к диктаторскому правлению в стране. Адвокат Ходак, который был включен в первоначальный список свидетелей на процессе премьер-министра Биньямина Нетаниягу, сказал об этом вчера на панели, посвященной правовой реформе на конференции Ассоциации адвокатов в Эйлате. По его словам, "если кто-то заставит меня жить в условиях диктатуры и у меня не будет выбора - я без колебаний буду применять огнестрельное оружие".



"Правительство, на мой взгляд, не понимает, в какую грязь оно влезает", - сказал он на конференции. "Люди готовы с оружием в руках бороться против этого разрушительного законодательного плана. Все в шоке, как можно такое говорить? И я говорю: если меня туда потащат, я так и сделаю. Я не уеду из страны и не буду жить в диктатуре. Они собираются сделать это всеми силами - и мы будем противостоять этому всеми силами. Что бы ни случилось". Он также предупредил, что "здесь может начаться братоубийственная война, к сожалению".



Его слова вызвали большой ажиотаж на мероприятии. В то время как одни люди в зале аплодировали, другие утверждали, что на него следует подать жалобу в полицию. Ходак - адвокат, занимающийся коммерческим правом, глава юридической фирмы "Грос",

