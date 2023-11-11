



Расмуссен: принятие Украины в НАТО без куска территории будет сигналом РФ

Североатлантический Альянс должен принять Украину в тех границах, которые наблюдаются на данный момент, то есть, без оккупированных Россией территорий.



По данным газеты The Guardian, такую идею озвучил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он тут же пояснил, что это должно послужить демонстрацией Кремлю того, что война не может остановить сближение Украины с Западом.



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"Пришло время сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая европейская архитектура безопасности, в которой Украина находится в центре НАТО", – подчеркнул он.



Экс-генсек отметил, что Украина, так или иначе должна вступить в Альянс, поскольку ВСУ является сильнейшей армией в Европе, которая может сдерживать РФ.



"Россия должна иметь четкое сообщение о том, что на любое нарушение территории НАТО будет иметь ответ",- заявил он.