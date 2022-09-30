



Путин: Запад хочет сделать из россиян рабов

Президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в попытках сделать из россиян "рабов".

Соответствующее заявление он сделал на церемонии "вхождения" захваченных украинских территорий в состав РФ.

"Западу не дает покоя, что есть такая великая страна, богатая ресурсами Россия", — сказал Путин.

По его словам, Россия будет защищать свои ценности и Родину от Запада.

"Запад хочет видеть нас колонией, толпой бездушных рабов. Для них прямая угроза — наша философия, поэтому они и покушаются на наших философов", — добавил он.

Путин сказал, что Запад не имеет права "заикаться" о демократии. Он назвал бредом предлагаемый западными странами "порядок, основанный на правилах".



" Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас, по собственному усмотрению, решает, кто имеет право на самоопределение, а кто - нет", - отметил он.