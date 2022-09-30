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Путин: Запад хочет сделать из россиян рабов
30.09.2022 15:36 Алина Груднева

Путин: Запад хочет сделать из россиян рабов

Президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в попытках сделать из россиян "рабов".

 
Соответствующее заявление он сделал на церемонии "вхождения" захваченных украинских территорий в состав РФ.
 
"Западу не дает покоя, что есть такая великая страна, богатая ресурсами Россия", — сказал Путин.
 
По его словам, Россия будет защищать свои ценности и Родину от Запада.
 
"Запад хочет видеть нас колонией, толпой бездушных рабов. Для них прямая угроза — наша философия, поэтому они и покушаются на наших философов", — добавил он.
 
Путин сказал, что Запад не имеет права "заикаться" о демократии. Он назвал бредом предлагаемый западными странами "порядок, основанный на правилах".

" Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас, по собственному усмотрению, решает, кто имеет право на самоопределение, а кто - нет", - отметил он.

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