Путин: РФ продолжит развивать ядерный арсенал
Россия продолжит развивать свой арсенал ядерного оружия.
Такое заявление 21 июня сделал Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.
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"РФ планирует и дальше развивать ядерную триаду как гарантию сдерживания", - цитируют его слова российские СМИ.
На церемонии Путин пообещал обеспечить российских военных, которые воюют против Украины, "самым современным вооружением", комплексами контрбатарейной борьбы и БПЛА.