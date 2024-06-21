Новости » Политика
Путин: РФ продолжит развивать ядерный арсенал
21.06.2024 17:49 Алина Груднева

Путин: РФ продолжит развивать ядерный арсенал

Россия продолжит развивать свой арсенал ядерного оружия.

Такое заявление 21 июня сделал Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"РФ планирует и дальше развивать ядерную триаду как гарантию сдерживания", - цитируют его слова российские СМИ. 

На церемонии Путин пообещал обеспечить российских военных, которые воюют против Украины, "самым современным вооружением", комплексами контрбатарейной борьбы  и БПЛА.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы