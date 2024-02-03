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Путин похвастался созданием 520 000 новых рабочих мест в "оборонке"
03.02.2024 17:15 MIGnews.com

Путин похвастался созданием 520 000 новых рабочих мест в "оборонке"

Россия создала более полумиллиона новых рабочих мест в оборонном секторе, чтобы удовлетворить растущие потребности на поле боя, заявил президент Владимир Путин.

Кремль бросил огромные ресурсы на полномасштабное наступление на Украину, и на оборонный сектор приходится большая часть роста пострадавшей от санкций экономики.

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"Только за последние полтора года в оборонке было создано 520 000 новых рабочих мест", - сказал Путин на политическом форуме с работниками оборонной промышленности в Туле.

"Для того чтобы сегодня успешно действовать на поле боя, необходимо быстро и адекватно реагировать на происходящее", - сказал Путин. "Кто быстрее это сделает, тот и победил", - сказал он.
 

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