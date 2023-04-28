



Путин подписал указ о "депортации" украинцев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым предусматривается депортация граждан Украины с оккупированных украинских территорий в случае, если они не будут принимать российское гражданство.



В указе говорится, что жители оккупированных территорий в случае решения сохранить украинское гражданство могут жить там до 1 июля 2024 года, а после этого их могут депортировать.



Отдельным пунктом определена депортация тех, кто создает "угрозу национальной безопасности России".



Указано, что тех, кто выступает за "насильственное изменение основ конституционного строя" в России, финансирует "террористическую и экстремистскую деятельность" или участвует в "несанкционированных" акциях, нужно депортировать и запрещать им въезд в страну.



Как известно, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Также ордер был выдан на имя Марии Львовой-Беловой. При этом ордер на арест будет действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.



В четверг, 27 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой осуждается принудительная депортация украинцев в Россию. Резолюция отмечает, что принудительная депортация является признаком геноцида согласно международному праву, поэтому все случаи должны быть расследованы, а все причастные должны понести ответственность.



Этот документ впервые упоминает термин "геноцид" в отношении действий России.



В резолюции приветствуется решение Международного уголовного суда об ордере на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.