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Путин обратился к Киеву: РФ защитит свою землю всеми средствами
30.09.2022 15:32 Алина Груднева

Путин обратился к Киеву: РФ защитит свою землю всеми средствами

Президент России Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия.

 
Соответствующее заявление он сделал в Кремле по поводу "вхождения" в состав РФ захваченных украинских областей.
 
"Люди, живущие в "ДНР", " ЛНР", Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда! Мы призываем Киев к переговорам, но выбор народа мы обсуждать не будем, он сделан, Россия народ не предаст", — сказал Путин.
 
По его словам, РФ будет "защищать свою землю всеми средствами". 
 
"Мы отстроим все разрушенные города и поселки. Будем развивать предприятия, инфраструктуру, системы здравоохранения", — добавил Путин.

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