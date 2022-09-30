



Путин обратился к Киеву: РФ защитит свою землю всеми средствами

Президент России Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия.

Соответствующее заявление он сделал в Кремле по поводу "вхождения" в состав РФ захваченных украинских областей.

"Люди, живущие в "ДНР", " ЛНР", Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда! Мы призываем Киев к переговорам, но выбор народа мы обсуждать не будем, он сделан, Россия народ не предаст", — сказал Путин.

По его словам, РФ будет "защищать свою землю всеми средствами".

"Мы отстроим все разрушенные города и поселки. Будем развивать предприятия, инфраструктуру, системы здравоохранения", — добавил Путин.