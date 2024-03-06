



Протестующие ворвались в президентский дворец в Мексике

В среду, 6 марта, протестующие ворвались в президентский дворец в Мексике.



Об этом сообщают местные СМИ.



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По данным местных спецслужб, студентам, которые возглавляли акцию протеста, не удалось сорвать пресс-конференцию президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.



Их задержали металлоискатели и турникеты. Служба безопасности гарантировала, что мероприятие, запланированное президентом, не будет под угрозой срыва.



Уточняется, что протестующие, которые являются сторонниками адвоката, представляющего родителей пропавших без вести студентов 16 сентября 2014 года, добивались частной аудиенции у президента. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

