



Протестующие против судебной реформы приковали себя цепями к воротам Кнессета

Несмотря на приостановку законодательства, демонстрации против правительственного плана судебной реформы до сих пор не прекратились. Утром в четверг группа протестующих против законодательства “Блокировка переворота”, приковала себя цепями к воротам у входа в Кнессет, заблокировав движение транспортных средств.



Полицейские и сотрудники службы безопасности Кнессета прибыли на место происшествия и разогнали протестующих. Пятеро демонстрантов были доставлены на допрос после того, как они отказались подчиниться.

“Вместо решения жилищного кризиса, борьбы с ростом стоимости жизни и реконструкции системы образования члены коалиции продвигают государственный переворот, создают опасные ополчения, уничтожают законы, защищающие женщин и целенаправленно ведут нас всех к гражданской войне за свои интересы”, — говорится в опубликованном заявлении группы.