Протестующие против судебной реформы приковали себя цепями к воротам Кнессета
Несмотря на приостановку законодательства, демонстрации против правительственного плана судебной реформы до сих пор не прекратились. Утром в четверг группа протестующих против законодательства “Блокировка переворота”, приковала себя цепями к воротам у входа в Кнессет, заблокировав движение транспортных средств.
Полицейские и сотрудники службы безопасности Кнессета прибыли на место происшествия и разогнали протестующих. Пятеро демонстрантов были доставлены на допрос после того, как они отказались подчиниться.
“Вместо решения жилищного кризиса, борьбы с ростом стоимости жизни и реконструкции системы образования члены коалиции продвигают государственный переворот, создают опасные ополчения, уничтожают законы, защищающие женщин и целенаправленно ведут нас всех к гражданской войне за свои интересы”, — говорится в опубликованном заявлении группы.
“Вместо фальшивого диалога в резиденции президента о том, сколько судей назначит коалиция, мы призываем депутатов признать свою неспособность разрешить кризис и предложить им собрать гражданское собрание для формирования конституции. Собрание, состоящее из репрезентативной выборки населения, достигнет широкомасштабных соглашений, которые установят баланс сил между тремя ветвями. Это единственный способ обеспечить настоящую демократию, которая будет служить всем нам”, -- считают демонстранты.