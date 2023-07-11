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протест в бен-гурион
11.07.2023 17:33 Алина Груднева

Протест в Бен-Гурион: демонстранты жалуются на жару и вонь, пассажиры в шоке

К вечеру, 11 июля, атмосфера в международном аэропорту Бен-Гурион начала накаляться, поскольку на акцию протеста против правовой реформы продолжает стягиваться огромное количество демонстрантов.

По данным 12-го канала израильского ТВ, участники мероприятия жалуются на жару и неприятный запах, исходящий от тел.

Некоторые не подготовились к таким условиям, забыв запастись достаточным количеством воды. По словам журналистов, многие прибывшие в Терминал 3, жалуются на то, что им тяжело дышать из-за большого скопления людей.


Чтобы не повредить барабанные перепонки из-за шума, участники акции протеста запаслись средствами защиты органов слуха.

Полиция пытается сдерживать демонстрантов, чтобы освободить дорогу для пассажиров, которые пытаются добраться до парковки.

Во вторник около 84 тысяч человек должны вылететь и прибыть в аэропорт примерно 500 рейсами. Журналисты заметили реакцию некоторых шокированных туристов, не знающих о том, что происходит.
"Мы действительно не понимаем, что тут происходит", — рассказал турист из Гондураса по имени Хулио.

Он признался, что обратился с этим вопросом к полицейским, которые призвали его не переживать, заверив, что все в порядке.
 
Еще одна пассажирка, прибывшая в аэропорт, пожаловалась, что понятия не имеет, как сможет добраться до своей машины.

Напомним, что юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара разрешила провести демонстрации в аэропорту Бен-Гурион, заявив, что тот является общественным пространством, потому "каждый человек имеет право на свободу выражения и демонстрации и в этом месте".
 

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