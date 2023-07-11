



Протест в Бен-Гурион: демонстранты жалуются на жару и вонь, пассажиры в шоке

К вечеру, 11 июля, атмосфера в международном аэропорту Бен-Гурион начала накаляться, поскольку на акцию протеста против правовой реформы продолжает стягиваться огромное количество демонстрантов.



По данным 12-го канала израильского ТВ, участники мероприятия жалуются на жару и неприятный запах, исходящий от тел.



Некоторые не подготовились к таким условиям, забыв запастись достаточным количеством воды. По словам журналистов, многие прибывшие в Терминал 3, жалуются на то, что им тяжело дышать из-за большого скопления людей.

המחאה מגיעה לנתב"ג: אלפים צפויים למחות בטרמינל 3 למרות הנחיות המשטרה https://t.co/2fnOgYct7L@yollancohen @BranuTegene



📸 אמיר גולדשטיין pic.twitter.com/1dxEhiQDCz — החדשות - N12 (@N12News) July 11, 2023

Police aggressively push several anti-reform demonstrators in the cordoned off area at Ben Gurion airport, apparently to open a lane for transiting passengers to reach a parking lot entrance.



Several protesters raise their hands to their heads pic.twitter.com/ENlgLOJV9Z — Carrie Keller-Lynn (@cjkeller8) July 11, 2023