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Бахарав-Миара разрешила протесты в Бен-Гурион
11.07.2023 12:09 Аркадий Бочаровский

Бахарав-Миара разрешила протесты в Бен-Гурион


Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара объявила о том, что она разрешает демонстрации в аэропорту Бен-Гурион. 

В письме, опубликованном юридическим советником, говорится, что она "исходит из того, что Бен-Гурион является общественным пространством - и поэтому каждый человек имеет право на свободу выражения и демонстрации и в этом пространстве". 

Однако она отметила, что необходимо принимать во внимание уникальность аэропорта Бен-Гурион: “Аэропорт - критически важным общественным пространством, в силу важности обеспечения въезда и выезда публики из Израиля, а также на фоне характерных для этого места потребностей в обеспечении безопасности и охраны”.

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