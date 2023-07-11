



Бахарав-Миара разрешила протесты в Бен-Гурион



Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара объявила о том, что она разрешает демонстрации в аэропорту Бен-Гурион.



В письме, опубликованном юридическим советником, говорится, что она "исходит из того, что Бен-Гурион является общественным пространством - и поэтому каждый человек имеет право на свободу выражения и демонстрации и в этом пространстве".



Однако она отметила, что необходимо принимать во внимание уникальность аэропорта Бен-Гурион: “Аэропорт - критически важным общественным пространством, в силу важности обеспечения въезда и выезда публики из Израиля, а также на фоне характерных для этого места потребностей в обеспечении безопасности и охраны”.