



"Применение статьи 4 Устава НАТО весьма вероятно"

Брент Садлер, старший научный сотрудник по военно-морским силам и передовым технологиям в Heritage Foundation прокомментировал взрыв российских ракет на польской территории.



По словам Брента Сэдлера, "это не похоже на преднамеренную атаку...есть вероятность того, что это была С-300, - это система противовоздушной обороны".



Более того, он заявил, что "дальность действия этой системы оружия и способ ее применения делают маловероятным, что она была запущена из районов, которые, как мы знаем, россияне использовали в Беларуси для нанесения дальних ударов".



"Это также не имеет смысла при запуске со стороны Черного моря, что делает более вероятным... что это было оружие, предназначенное для противовоздушной обороны, которое могло промахнуться или не попасть в цель", - добавил Садлер.



Он также подчеркнул, что польские системы ПВО не перехватили ракету, так как "в том районе не было военных целей".



Садлер заявил, что вероятность применения четвертой статьи НАТО очень высока, и что даже если это была ракета украинской системы ПВО, это "все равно является признаком того, что конфликт переходит в гораздо более опасную фазу и что НАТО серьезно настроена на ответные действия".



Статья 4 учредительного договора НАТО гласит: "Стороны будут проводить совместные консультации во всех случаях, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон находится под угрозой".



По сути, это означает, что когда одному из членов угрожают военные действия, которые могут нанести ущерб его территориальной целостности, другие члены обязаны проконсультироваться друг с другом. Сразу же после применения статьи вопрос обсуждается и потенциально может привести к принятию какого-либо совместного решения или действия от имени альянса.



Вчера поздно вечером пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску сообщила, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг проведет сегодня (16 ноября) в Брюсселе экстренное заседание 30 стран-членов. Информационное агентство Reuters сообщило, что эта встреча проводится по просьбе Польши на основании статьи 4.