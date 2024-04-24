



Президент Байден подписал законопроект о помощи Украине

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине. Теперь США смогут предоставить Украине новый пакет военной помощи, сообщили в Белом доме.



"Сегодня хороший день для мира в мире. Я только что подписал закон, который касается помощи. Это сделает Америку и мир безопаснее. Это поможет нашим партнерам защищать свою суверенную землю", - объявил президент США.



История с одобрением нового финансирования на помощь Украине почти полгода тянулась в Конгрессе США. Байден запросил у Конгресса дополнительные средства еще минувшей осенью, но вопрос долгое время был в тупике из-за сопротивления Республиканской партии.



В феврале Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отказался выносить его на голосование в нижней палате Конгресса.



Однако в апреле Джонсон предложил конгрессменам собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и о вопросах нацбезопасности США. Документы были одобрены Палатой представителей, а затем одним пакетом были одобрены и в Сенате США. На расходы, связанные с поддержкой Украины, в законопроекте заложили более 60 млрд долларов.



Теперь, когда одобренный Сенатом законопроект был подписан американским президентом, США могут выделить новый пакет военной помощи Украине. И, как ожидается, его общая стоимость составит 1 млрд долларов.



Как сообщало агентство Reuters, в пакет американской помощи Украине на 1 млрд долларов могут войти бронетехника, боеприпасы для ПЗРК Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и противотанковые ракеты для TOW и Javelin.



В то же время, по информации источников CNN, этот пакет помощи будет содержать дальнобойные ракеты ATACMS. И, вероятно, речь пойдет о ракетах, способных лететь на 300 километров, о которых Украина уже долго просила Соединенные Штаты.