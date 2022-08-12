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Премьер Эстонии назвала "ахиллесову пяту" РФ
12.08.2022 18:32 Александр Юзовский

Премьер Эстонии назвала "ахиллесову пяту" РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила уверенность в том, что прекращение выдачи виз россиянам окажет серьезное влияние на РФ.

"Нужно понимать, что только десять процентов населения России выезжает за границу, а это именно те люди из Москвы и Санкт-Петербурга, чье мнение имеет значение (для режима Владимира Путина — ред)", — сказала она.

Кроме того, Каллас отметила, что реакция России, в частности замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, подтверждает, что РФ опасается подобного шага.

"Это показывает, что это ахиллесова пята. Это то, чего они действительно боятся, поэтому это эффективно", — сказала премьер.
 

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