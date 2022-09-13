



Представителей РФ и Беларуси не пригласили на похороны Елизаветы - СМИ

Великобритания не пригласила представителей России, Беларуси и Мьянмы на государственные похороны королевы Елизаветы, которые состоятся в следующий понедельник, 19 сентября.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Уайтхолле.



Ожидается, что около 500 иностранных высокопоставленных лиц посетят похороны королевы Елизаветы в Лондоне. При этом, как отмечается, приглашения были разосланы главам государств большинства стран, с которыми Великобритания имеет дипломатические отношения.





