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Представителей РФ и Беларуси не пригласили на похороны Елизаветы - СМИ
13.09.2022 14:03 Ольга Белозерова

Представителей РФ и Беларуси не пригласили на похороны Елизаветы - СМИ

Великобритания не пригласила представителей России, Беларуси и Мьянмы на государственные похороны королевы Елизаветы, которые состоятся в следующий понедельник, 19 сентября.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Уайтхолле. 

Ожидается, что около 500 иностранных высокопоставленных лиц посетят похороны королевы Елизаветы в Лондоне. При этом, как отмечается, приглашения были разосланы главам государств большинства стран, с которыми Великобритания имеет дипломатические отношения.


 

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