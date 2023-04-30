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Предложение Саара: четыре депутата могут отделиться от своей партии
30.04.2023 19:54 Аркадий Бочаровский

Предложение Саара: четыре депутата могут отделиться от своей партии


Депутат Кнессета Гидеон Саар вынесет на рассмотрение поправку к законопроекту, которая позволит отделиться четырем членам Кнессета от своей партии.

По его словам, цель закона - позволить четырем или более членам Кнессета законно отделиться от своей фракции, даже если они не составляют треть фракции, без санкций.

"Цель закона - добиться более правильного баланса в парламентской жизни, который дает большее пространство для маневра как минимум четырем членам Кнессета, то есть числу, эквивалентному силе списка, преодолевшего избирательный барьер", - сказал Саар.

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