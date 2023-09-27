



Правительство увеличит занятость для олимов и устранит лицензионные барьеры

Правительство Израиля одобрило проект резолюции, призванный стимулировать трудоустройство олимов и устранить лицензионные препятствия. В резолюции, одобренной 27 сентября, особое внимание уделяется 90-дневному периоду, в течение которого соответствующие правительственные министерства будут рекомендовать стратегии по устранению лицензионных барьеров и предоставлению возможностей трудоустройства для олимов.



Это решение, получившее высокую оценку премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра алии и интеграции Офира Софера, представляет собой поворотный момент в стремлении упростить бюрократические препятствия и использовать ценные навыки и опыт олимов.



Кабинет министров единогласно поддержал предложение Софера, направленное на упрощение процедур лицензирования и создание условий, способствующих трудоустройству олимов. Эта инициатива представляет собой совместную работу, в которой участвуют различные правительственные министерства, а результаты будут обнародованы в начале ноября. Комплексный план планируется представить правительству на утверждение в январе 2024 года.



Этот шаг подтверждает незаменимый вклад олимов в израильскую экономику в различных секторах. Каждый год тысячи олимов прибывают в Израиль, вооруженные востребованными профессиональными навыками. Статистика свидетельствует о притоке более 7000 инженеров, 3500 программистов и инженеров-программистов, 4000 медицинских работников, 4000 учителей и других специалистов, которые решили совершить алию в Израиль.



Исследование Deloitte по заказу Министерства алии и интеграции прогнозирует, что за десятилетний период государственные доходы составят дополнительно 4 миллиарда шекелей, а также примерно 4000 вакантных лицензированных должностей. Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются олимы – это соответствие лицензионным требованиям. Зачастую олимам приходится продемонстрировать свою квалификацию, а в некоторых случаях пройти дополнительное обучение для получения израильских лицензий на работу, несмотря на большой опыт работы в своих странах. Эти процессы зачастую связаны со значительным количеством бюрократии, препятствующей плавной интеграции олимов на рынок труда и иногда вынуждающей их отказываться от своей карьеры в пользу должностей с более низкой квалификацией.



Согласно заявлению, несколько правительственных министерств, в том числе министерства образования, юстиции, экономики, сельского хозяйства, благосостояния, культуры и спорта, а также жилищного строительства, будут сотрудничать в изучении лицензионных требований, предъявляемых к новым олимам в своих соответствующих секторах. Они определят ключевые препятствия и предложат меры по упрощению этих требований в течение двухмесячного периода.

