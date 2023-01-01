



Правительство Колумбии договорилось о прекращении огня с повстанцами

Правительство Колумбии согласилось на прекращение огня с партизанскими группировками и военизированными формированиями, поскольку страна стремится начать мирные переговоры, заявил президент Густаво Петро.



Соглашение включает переговоры с повстанцами Национально-освободительной армии и бывшими диссидентами Революционных вооруженных сил Колумбии, которые не демобилизовались во время мирного соглашения, подписанного в 2016 году, сообщил Петро в твите в канун Нового года.



"Полный мир станет реальностью. Это смелый поступок. Двустороннее прекращение огня обязывает вооруженные организации и государство его соблюдать. Будет национальный и международный механизм проверки", — сказал Петро, ​​добавив, что перемирие продлится до 30 июня, которое может быть продлено в зависимости от того, как будут развиваться переговоры.



Петро, ​​бывший повстанец, был избран в 2022 году первым левым лидером в стране.

