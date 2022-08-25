



Англичане придумали, как не замерзнуть. Цена вопроса – 20 млрд фунтов

Премьер-министр Борис Джонсон согласовал план частичного финансирования атомной электростанции Сайзвел С на побережье Суффолка, сообщает BBC со ссылкой на источники в парламенте.



Ожидается, что правительство в течение нескольких недель подтвердит намерение инвестировать в проект стоимостью около 20 млрд фунтов. Другие источники сообщили, что окончательное решение будет принимать уже новый глава Великобритании в 2023 году.



Согласно плану, АЭС будет генерировать около 7% потребностей Великобритании в электроэнергии и будет работать в течение 60 лет.



Сайзвел С будет построен рядом с Сайзвел В, которая продолжает работать, и Сайзвел A, уже выведенной из эксплуатации.