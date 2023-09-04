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Позиция юридического советника удивила министра юстиции и правительство
04.09.2023 08:20 Аркадий Бочаровский

Позиция юридического советника удивила министра юстиции и правительство


Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара удивила членов кабинета, представив в БАГАЦ свою позицию по ограничению “основанию разумности”.

По мнению Бахарав-Миара, поправка к основному закону о суде, отменяющая судебный контроль по основанию разумности, должна быть признана недействительной. Об этом сообщает радио Решет Бет.

Согласно сообщению, министр юстиции Ярив Левин и другие члены правительства не знали, какова позиция юридического советника, и были потрясены тотальным отказом рассматривать мотивы правительства,  которое, согласно законодательству она должна представлять.

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