



Позиция юридического советника удивила министра юстиции и правительство



Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара удивила членов кабинета, представив в БАГАЦ свою позицию по ограничению “основанию разумности”.



По мнению Бахарав-Миара, поправка к основному закону о суде, отменяющая судебный контроль по основанию разумности, должна быть признана недействительной. Об этом сообщает радио Решет Бет.



Согласно сообщению, министр юстиции Ярив Левин и другие члены правительства не знали, какова позиция юридического советника, и были потрясены тотальным отказом рассматривать мотивы правительства, которое, согласно законодательству она должна представлять.