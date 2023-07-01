



Повлияли на мышление: Макрон обвинил в массовых беспорядках видеоигры

В разгар продолжающихся беспорядков после убийства подростка полицейским президент Франции Эммануэль Макрон возложил вину на видеоигры.

Президент утверждает, что видеоигры значительно повлияли на мышление участников беспорядков. По его мнению, захватывающий опыт, предлагаемый этими играми, опьянил некоторых людей, заставив их “имитировать агрессивное поведение и отключиться от реальности”.



Макрон признает, что значительное число лиц, арестованных во время беспорядков, молоды. Он призывает родителей взять на себя ответственность за действия своих детей и “держать их подальше от улиц”. Глава республики подчеркивает, что для обеспечения мирной обстановки родители должны “в полной мере выполнять свои обязанности и играть активную роль в поддержании социальной гармонии”.



Президент утверждает, что платформы социальных сетей, включая Snapchat и TikTok, сыграли значительную роль в организации беспорядков. Он призывает удалить с этих платформ конфиденциальный контент, связанный с насилием. Выражая озабоченность по поводу “координации насильственных собраний через социальные сети”, Макрон подчеркивает необходимость того, чтобы социальные сети раскрывали властям личности тех, кто подстрекает к беспорядкам и пропагандирует насилие.



Чтобы подавить эскалацию насилия, французское правительство направило около 40 000 полицейских. Было арестовано более 1300 человек, некоторым из которых было 14 или 15 лет.



Макрон объявил о планах дальнейшего усиления полиции, чтобы “восстановить контроль и положить конец беспорядкам”.



