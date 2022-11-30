Постпред Украины в ООН предложил всем миром переименовать РФ
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в своем Twitter вынес на обсуждение мировой общественности предложение переименовать Российскую Федерацию в "московию".
Сказать, что такое предложение стало неожиданным - это вряд ли, поскольку господин Кислица славится своей прямотой взглядов и речи.
"Что нам – Кабмину, Верховной Раде – мешает вернуть московии ее историческое название. Нынешнее все равно украдено", – написал он в своем Twitter.
Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче так і називає. То що нам - КМУ, ВРУ - заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена. Чи ви підтримуєте?— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 29, 2022