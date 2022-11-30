



Постпред Украины в ООН предложил всем миром переименовать РФ

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в своем Twitter вынес на обсуждение мировой общественности предложение переименовать Российскую Федерацию в "московию".



Сказать, что такое предложение стало неожиданным - это вряд ли, поскольку господин Кислица славится своей прямотой взглядов и речи.



"Что нам – Кабмину, Верховной Раде – мешает вернуть московии ее историческое название. Нынешнее все равно украдено", – написал он в своем Twitter.