



Последние шаги по морской сделке: посланник США прибудет в Ливан

Посланник США по энергетике Амос Хохштейн прибудет в Бейрут на следующей неделе с копией соглашения о демаркации морской границы между Израилем и Ливаном для подписания документа ливанскими официальными лицами.



Об этом Reuters сообщил заместитель председателя ливанского парламента Элиас Бу Сааб.



"Хохштейн будет в Бейруте на следующей неделе с соглашением, которое мы подпишем", - заявил Бу Сааб, не уточняя, когда будет подписана сделка.



В тексте соглашения, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что обе стороны независимо информируют Вашингтон о своем одобрении сделки. Затем Соединенные Штаты отправят каждой стороне уведомление о том, что сделка вступила в силу, а подписавшие стороны отправят координаты новой границы в ООН.



Традиционное подписание протокола с участием лидеров обеих стран маловероятно.



Ранее посланник США Амос Хохштейн заявил, что он отправится в регион на следующей неделе, но не назвал даты и места назначения.



"Президент Ливана и премьер-министр Израиля примут решение о подписании. Следите за новостями в ближайшие дни", - сказал он.