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Португалия вызвала посла Ирана "на ковер"
16.04.2024 18:30 Алина Груднева

Португалия вызвала посла Ирана "на ковер"

Министерство иностранных дел Португалии вызвало посла Ирана, чтобы вручить ему ноту протеста из-за нападения Тегерана на Израиль и захвата корабля, который шел под португальским флагом.

"Правительство Португалии выразило глубокую обеспокоенность по поводу эскалации конфликта в регионе, призвав к максимальной сдержанности", - сказано в заявлении.

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Уточняется, что в МИД обратились к Ирану с призывом немедленно освободить захваченный Корпусом стражей исламской революции контейнеровоз MSC Aries.

Накануне Тегеран объявил, будто судно "нарушило международное морское право", за что было "арестовано". На борту находились граждане Индии и Филиппин.

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