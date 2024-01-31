



Получит ли Иран ядерное оружие в 2024 году?

На фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке и израильских операций в Газе вновь усилились опасения по поводу ядерной программы Ирана. В конце прошлого года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран ускорил производство обогащенного до 60 % урана, что очень близко к 90 %, необходимым для создания ядерной бомбы.



Иран, похоже, не принял политического решения превратить свой растущий ядерный потенциал в программу по созданию оружия. Но продолжающийся конфликт в регионе, затянувшаяся экономическая война США против Ирана, частые точные удары Израиля по иранским объектам и убийство его военных командиров обострили внутренние дебаты о том, чтобы отказаться от давней позиции хеджирования и броситься на поиски бомбы.



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Недавно ведущий иранского государственного телевидения задал вопрос главе иранского агентства по атомной энергии Мохаммаду Эслами, предположив, что с учетом уверенности в наличии у Израиля ядерного оружия и неоднократных угроз Израиля в адрес Ирана "не пора ли Ирану обзавестись ядерным оружием или хотя бы провести ядерные испытания?". Хотя Эслами быстро подчеркнул, что ядерному оружию нет места в оборонной доктрине Ирана, сам вопрос был значимым, поскольку он отражает точку зрения некоторых иранских консерваторов, которые все чаще рассматривают ядерное оружие как решение проблем безопасности Ирана.



История ядерной политики Ирана показывает, что действия Тегерана - будь то при Исламской Республике или монархии - были мотивированы региональными событиями и восприятием угроз. Например, столкнувшись с надвигающейся иракской угрозой в 1970-х годах, шах стремился сдержать Багдад конвенциональными методами, одновременно закладывая основы для потенциальной будущей программы создания ядерного оружия. После революции 1979 года Иран утратил свое превосходство в обычных вооружениях и столкнулся со стремлением Ирака получить ядерное оружие и применить химическое оружие во время ирано-иракской войны 1980-88 годов. Исламская Республика возобновила свои ядерные работы и, как утверждается, продолжала программу создания ядерного оружия до 2003 года, когда США вторглись в Ирак и свергли режим Саддама Хусейна.



Когда Саддама не стало, а ядерные усилия Ирана были раскрыты, иранское руководство выбрало стратегию хеджирования, чтобы сохранить возможность получения ядерного оружия в случае изменения стратегической обстановки. Овладев обогащением урана, Иран уже пользуется некоторыми преимуществами ядерных сил сдерживания, не обладая при этом самим оружием. Эту реальность уловил покойный бывший президент Акбар Хашеми Рафсанджани, который в 2005 году сказал американскому эксперту по ядерным вопросам: "Пока мы можем обогащать уран и осваивать ядерный топливный цикл, нам больше ничего не нужно. Наши соседи смогут сделать соответствующие выводы".



Нынешняя стратегия национальной обороны Ирана, также известная как стратегия "Передовой обороны", базируется на трех столпах: передовой ядерной программе, баллистических ракетах и марионеточных силах. Не имея современных военно-воздушных сил, способных проецировать мощь за пределы своих границ, Иран все больше полагается на баллистические ракеты и беспилотники, чтобы напрягать свои возможности в регионе. В 2017 году в ответ на теракт ИГИЛ в Тегеране Иран выпустил залп баллистических ракет по территории Сирии, нацелив их на базы джихадистов. Совсем недавно, в январе 2024 года, Тегеран запустил баллистические ракеты по целям в Эрбиле (Ирак) в отместку за недавние теракты в Кермане и убийство Израилем иранских генералов в Сирии. Программа баллистических ракет дополнена простым в производстве и дешевым парком беспилотников, которые доказали свою эффективность на поле боя и которые Иран предоставил России для использования в Украине.



Третий компонент состоит из негосударственных активов, включая ливанскую Хизбаллу, йеменских хуситов, Силы народной мобилизации Ирака и, в меньшей степени, ХАМАС. Хизбалла является наиболее способной и наиболее близкой к Тегерану, в то время как, как утверждают некоторые эксперты, хуситы действуют более независимо и не так важны для национальной обороны Тегерана.



Вместе эти три столпа составляют ядро иранской стратегии сдерживания, и любое значительное ослабление их эффективности может изменить ядерные расчеты Тегерана.



Несколько событий могут убедить Иран отказаться от своей нынешней ядерной позиции и запустить ядерную программу. Во-первых, серьезные изменения в региональном балансе сил могут убедить иранское руководство в необходимости преодоления ядерного порога. Это может включать в себя получение ядерного оружия региональными противниками Ирана, в частности Саудовской Аравией. Бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани в 2019 году предупредил, что, поскольку некоторые региональные страны начали "подозрительные" ядерные программы, представляющие угрозу для "всего региона и мира", Иран "несомненно, будет вынужден пересмотреть свои стратегии, исходя из характера и географии новых угроз, и учесть требования к своим вооруженным силам в ответ на эту угрозу".



