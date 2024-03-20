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Польша присоединяется к защите судоходства в Красном море
20.03.2024 15:05 Алина Груднева

Польша присоединяется к защите судоходства в Красном море

Польша присоединилась к международной коалиции, возглавляемой США, которая защищает судоходство в Красном море.

Об этом сообщил командующий Объединенными морскими силами (CMF), вице-адмирал Джордж Викофф.

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"Мы рады приветствовать Польшу в качестве члена CMF. Участие Польши в этой коалиции стран, приверженных региональной морской безопасности, принесет большую пользу. Объединенные морские силы продолжают устанавливать глобальные стандарты в сфере морского сотрудничества", - отметил вице-адмирал.

В состав Объединенных морских сил входят 42 страны.

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