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Полиция представит план создания национальной гвардии
28.03.2023 18:00 Алина Груднева

Полиция представит план создания национальной гвардии

Во вторник, 28 марта, министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир провел встречу с главой полиции Израиля Коби Шабтаем.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Стороны договорились, что Шабтай от имени полиции представит план формирования национальной гвардии.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу и Бен-Гвир договорились о формировании нацгвардии, которая будет подконтрольна министерству внутренних дел.

В связи с этим организаторы протестов объявили, что в среду в трех городах пройдут демонстрации.
 

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