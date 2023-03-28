Полиция представит план создания национальной гвардии
Во вторник, 28 марта, министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир провел встречу с главой полиции Израиля Коби Шабтаем.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
Стороны договорились, что Шабтай от имени полиции представит план формирования национальной гвардии.
Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу и Бен-Гвир договорились о формировании нацгвардии, которая будет подконтрольна министерству внутренних дел.
В связи с этим организаторы протестов объявили, что в среду в трех городах пройдут демонстрации.