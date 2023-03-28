



Израильтяне выйдут на протесты против национальной гвардии Бен-Гвира

В среду, 29 марта, израильтяне намерены выйти на акции протеста против решения премьер-министра Биньямина Нетаниягу разрешить министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру создать и возглавить национальную гвардию.



Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление организаторов протеста.



Ожидается, что демонстрации пройдут в 20:00 в центре Хайфы, на площади Габима в Тель-Авиве и возле резиденции президента в Иерусалиме.



Новость о том, что премьер-министр и министр внутренней безопасности договорились о формировании нацгвардии, которая будет подконтрольна Бен-Гвиру вызвала волну критики. Представители полиции выступили категорически против такого решения.



В ответ на критику Бен-Гвир объяснил, что речь идет не о "частной армии и ополчении". По его словам, национальная гвардия должна обеспечить безопасность и защиту жителей в смешанных городах.