



Подразделения ООН отправляются на Херсонщину эвакуировать пострадавших

Украина и ООН договорились об эвакуации мирных жителей с левого берега Херсонской области. В свою очередь Россия якобы должна предоставить гарантии безопасности.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Координатор системы ООН в Украине Дениз Браун обсудили усиление помощи со стороны ООН для преодоления гуманитарных последствий террористического акта России на Каховской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.



Украина потребовала от ООН качественно иного реагирования на последствия террористического акта в Херсонской области. По итогам встречи согласовано, что ООН безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области.



Кроме того, договорено, что ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы, направленные на пострадавшие оккупированные территории Левобережья для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей при обеспечении безопасного проезда на оккупированные территории с подконтрольной правительству Украины территории.



Кулеба заверил ООН в том, что Украина предоставляет все гарантии безопасности для выполнения гуманитарных операций. Также сообщается, что подразделения ООН отправятся в пораженные зоны на временно оккупированных территориях, как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности.



ООН ожидает предоставления указанных гарантий от страны-агрессора и доступа к оккупированным территориям, пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.