Подоляк: Россия выпустила по Украине более 120 ракет
Российские войска в ходе массированной атаки 29 декабря выпустили в сторону Украины более 120 ракет. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"29.12.22. Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных "злобным русским миром", чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских", - отметил он.
Также Подоляк иронично заявил, что Киев ждет очередных предложений от "миротворцев" о "мирном урегулировании", "гарантиях безопасности для России" и "нежелательности провокаций".
Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов. По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, ожидается пуск 100 ракет в несколько волн.
29.12.22. Над усією 🇺🇦 більше 120 ракет, випущених «злобным русским миром», щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 29, 2022
Чекаємо на чергові пропозиції від «миротворців» про «мирне врегулювання», «гарантії безпеки для Росії» і про небажаність провокацій…