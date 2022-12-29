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Подоляк: Россия выпустила по Украине более 120 ракет
29.12.2022 10:21 Раиса Вовк

Подоляк: Россия выпустила по Украине более 120 ракет

Российские войска в ходе массированной атаки 29 декабря выпустили в сторону Украины более 120 ракет. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"29.12.22. Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных "злобным русским миром", чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских", - отметил он.

Также Подоляк иронично заявил, что Киев ждет очередных предложений от "миротворцев" о "мирном урегулировании", "гарантиях безопасности для России" и "нежелательности провокаций".
 

Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов. По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, ожидается пуск 100 ракет в несколько волн.
 

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