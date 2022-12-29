



Подоляк: Россия выпустила по Украине более 120 ракет

Российские войска в ходе массированной атаки 29 декабря выпустили в сторону Украины более 120 ракет. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.



"29.12.22. Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных "злобным русским миром", чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских", - отметил он.



Также Подоляк иронично заявил, что Киев ждет очередных предложений от "миротворцев" о "мирном урегулировании", "гарантиях безопасности для России" и "нежелательности провокаций".



29.12.22. Над усією 🇺🇦 більше 120 ракет, випущених «злобным русским миром», щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних…

Чекаємо на чергові пропозиції від «миротворців» про «мирне врегулювання», «гарантії безпеки для Росії» і про небажаність провокацій… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 29, 2022