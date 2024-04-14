



"Почему молчите?!" Постпред Израиля в ООН накинулся на Гутерриша

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан резко накинулся на генсека Антониу Гутерриша, который в отношении действий Еврейского Государства всегда выражает свою "крайнюю обеспокоенность".



Соответствующий комментарий в адрес главы ООН он сделал на фоне массированной атаки со стороны Ирана.



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"Иран нарушил Устав ООН и доказал, что представляет угрозу миру и безопасности во всем мире. И где же ваш голос? Почему вы не осуждаете Иран? Очнитесь", - возмутился Эрдан.