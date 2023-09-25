



По примеру Эр-Рияда: Мальдивы восстановили отношения с Ираном

Мальдивы следом за Саудовской Аравией решили восстановить дипломатические отношения с Ираном, разорванные семь лет назад.



Этот вопрос оговаривался министрами иностранных дел двух стран на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Главы МИД договорились восстанавливать отношения и развивать сотрудничество в сфере экономики. Что примечательно, дипотношения они разорвали еще в 2016 году. Тогда Мальдивы поддержали Саудовскую Аравию, чье посольство в Тегеране подверглось нападению.



В марте Эр-Рияд договорился о восстановлении отношений с Ираном. Обе страны обоюдно вновь открыли свои посольства после достижения соглашения.