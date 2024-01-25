



Петр Павел: Украина пока не в состоянии одолеть РФ – это не простой противник

Украина пока не в состоянии полностью одолеть Россию, Украина не сможет освободить оккупированные территории в обозримом будущем. Поэтому демократические государства должны пытаться помочь Украине достичь наилучшего результата.



Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел на встрече с общественностью в Таховском крае, сообщают Českej noviny.



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"Мы должны смотреть на это (войну Украины и РФ – ред.) реалистично и не слишком оптимистично через розовые очки, как это часто бывало до сих пор. Россия, безусловно, не является слабым противником. Россия ведет себя агрессивно. Мы должны пытаться сделать так, чтобы Украина достигла наилучшего результата и, по возможности, сохранила поддержку демократического мира", – призвал чешский лидер.



Он также добавил, что накануне выборов президента в РФ военное давление России усилится, поскольку российские власти стремятся добиться больших территориальных завоеваний в Украине перед избирательной гонкой.



"Даже если нельзя ожидать, что у президента Владимира Путина появится на выборах серьезный соперник, который может ему угрожать, ему тоже необходимо продемонстрировать избирателям решительность и результат, что принесет Украине больше потерь", – отметил Павел, добавив, что прекращение помощи Украине не положит конец войне, поэтому ее необходимо продолжать.