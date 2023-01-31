



Песков опроверг информацию о переименовании Волгограда в Сталинград

Информация о том, что Волгоград переименуют в Сталинград после поездки Владимира Путина в этот город 2 февраля, не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы писали, что город сменит название в ходе поездки Путина в Волгоградскую область в день 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве.



"Нет, ничего не могу подтвердить", – ответил представитель Кремля журналистам на вопрос, ведутся ли такие обсуждения.



Дорожные знаки "Волгоград" на всех основных въездах в город-герой заменили на "Сталинград" накануне 80-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве.



Волгоградская городская дума еще в 2013 году приняла решение о временном переименовании города в Сталинград в определенные дни. В совокупности речь идет о девяти днях в году – к таковым относятся в том числе День защитника Отечества (23 февраля) и День Победы (9 мая).

2 февраля 2023 года в Волгограде будет отмечаться 80-летие победы советских войск в Сталинградской битве, подготовлены порядка 250 мероприятий. Город планирует посетить Владимир Путин.

