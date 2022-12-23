



Первый опрос после выборов: правый блок сохраняет лидерство

Спустя почти два месяца после того, как израильтяне проголосовали за Кнессет 25-го созыва, новый опрос показывает, что правый блок сохраняет лидерство.



Опрос, проведенный Panels Politics, был опубликован газетой "Маарив" в пятницу утром после того, как лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу уведомил президента Израиля Ицхака Герцога о том, что он сформировал новое правительство.



Результаты опроса показали, что если бы выборы состоялись сейчас, блок Нетаниягу сохранил бы 64 места, которые он получил в ноябре, тогда как блок остальных партий снова получил бы 56 мест.



"Ликуд" поднялся в опросе до 35 мест по сравнению с 32 местами на выборах в прошлом месяце. Партия "Еш Атид" также набрала силу, поднявшись с 24 мест до 26, в то время как партия "А махане А Мамлахти" потеряла пару мест и получила бы, согласно опросу, всего 10 мандатов.



Партия "Авода" получила бы 4 места. "Мерец", не прошедшая в Кнессет, согласно опросу с трудом бы преодолела избирательный барьер и получила бы 4 места.



ШАС получила бы 9 мандатов, а партия "Яадут А-Тора" получила бы 8. Альянс партий "Религиозного сионизма", "Оцма Йехудит" и Ноам" в новом опросе получили всего 12 мест.



НДИ, согласно опросу, едва переступила избирательный порог, получив всего четыре места. Фракция "Хадаш-Таал" не смогла бы пройти избирательный порог.



В то же время партия "Балад" по результатам опроса получила бы 4 места.