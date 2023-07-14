



Перед визитом в США: Нетаниягу обозначил для Герцога две красные линии

Президент Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретились в четверг на плановой встрече, которая состоялась за несколько дней до поездки президента в Вашингтон.



Стороны обсудили текущие вопросы повестки дня, главные из которых — иранская ядерная угроза и действия Ирана по дестабилизации региона.



На встрече Нетаниягу обозначил Герцогу две "красные линии" в отношении США: Израиль не согласится на возвращение США к опасному ядерному соглашению с Ираном и будет всеми силами препятствовать получению Ираном ядерного оружия, а также не согласится на политику "без сюрпризов" в отношении Ирана.



Герцог вылетит в Соединенные Штаты на следующей неделе по приглашению президента США Джо Байдена и, как ожидается, выступит на совместном заседании Конгресса в среду.



