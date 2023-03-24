



Пентагон: Иран - в нескольких месяцах от создания ядерной бомбы

Ирану понадобится всего несколько месяцев для создания ядерного оружия при наличии обогащенного до 84% чистоты.



По данным The Wall Street Journal, такое предупреждение сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.



"Иран может произвести расщепляющийся материал для ядерного оружия менее чем за две недели, и потребуется еще несколько месяцев, чтобы произвести реальное ядерное оружие", — считает генерал.



По словам Милли, Вашингтон сделает все, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Для этого в Пентагоне уже разработали несколько планов.

