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Пентагон: Иран - в нескольких месяцах от создания ядерной бомбы
24.03.2023 19:38 Алина Груднева

Пентагон: Иран - в нескольких месяцах от создания ядерной бомбы

Ирану понадобится всего несколько месяцев для создания ядерного оружия при наличии обогащенного до 84% чистоты.

По данным The Wall Street Journal, такое предупреждение сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

"Иран может произвести расщепляющийся материал для ядерного оружия менее чем за две недели, и потребуется еще несколько месяцев, чтобы произвести реальное ядерное оружие", — считает генерал.

По словам Милли, Вашингтон сделает все, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Для этого в Пентагоне уже разработали несколько планов.
 

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