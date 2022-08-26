



Партия Шольца требует прекратить поставки оружия в Украину и договариваться с РФ

Представители левого крыла Социал-демократической партии Германии, лидером которой является нынешний канцлер Олаф Шольц, призвали прекратить поставки Украине тяжелого вооружения и выступить за мирные переговоры с Россией.



Заявление социал-демократов подписали несколько членов Бундестага, Европейского парламента и федеральных земель, а также бывший премьер земли Бремен Карстен Зиллинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль.



"Продолжение войны лишь приведет к большему количеству жертв и разрушений. Нам как можно скорее нужно прекращение огня как точка отсчета для комплексных мирных переговоров", – говорится в письме.



Социал-демократы признают, что улучшение отношений с Россией возможно только после ухода от власти Владимира Путина, "но к тому времени нужно найти modus vivendi ("образ жизни") с российским правительством, признающий неприятную реальность, чтобы исключить дальнейшую эскалации войны".



Подписанты письма призывают ЕС и государства-члены усилить дипломатические усилия с некоторыми странами, "чтобы склонить их к посреднической роли между воюющими сторонами". Среди таких стран упоминается, в частности, Китай.



Левые также выступают против поставок Украине тяжелого оружия и указывают на опасность ядерной войны: "С каждой поставкой оружия важно тщательно взвешивать, где проходит "красная линия", которая может быть воспринята как вступление в войну и вызвать ответную реакцию".