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Папа Римский заранее подписал документ о своем отречении
18.12.2022 15:51 Ольга Белозерова

Папа Римский заранее подписал документ о своем отречении

Папа Римский Франциск заранее подписал документ об отречении и сделал это на случай, если его состояние здоровья серьезно ухудшится.

Об этом он рассказал в интервью испанской газете ABC.

"Я уже подписал документ о своем отречении. Государственным секретарем тогда был Тарчизио Бертоне. Я его подписал и сказал ему: "В случае препятствий по медицинским причинам или по каким-либо другим, вот мое отречение", - сказал понтифик.

Напомним, что ранее Папа Римский отменил несколько визитов в разные страны из-за проблем с коленом. 

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