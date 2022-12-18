



Папа Римский заранее подписал документ о своем отречении

Папа Римский Франциск заранее подписал документ об отречении и сделал это на случай, если его состояние здоровья серьезно ухудшится.



Об этом он рассказал в интервью испанской газете ABC.



"Я уже подписал документ о своем отречении. Государственным секретарем тогда был Тарчизио Бертоне. Я его подписал и сказал ему: "В случае препятствий по медицинским причинам или по каким-либо другим, вот мое отречение", - сказал понтифик.



Напомним, что ранее Папа Римский отменил несколько визитов в разные страны из-за проблем с коленом.