



Папа Римский: война в Украине, кажется, "не имеет конца"

Папа Римский Франциск заявил, что войне России против Украины не видно конца и призвал "прокладывать пути мира", пишет Reuters .



"Трагическая реальность этой войны, которая, кажется, не имеет конца, требует от всех творческих усилий, чтобы представить и прокладывать пути мира", - сказал Папа религиозной делегации Константинопольского Патриарха.



В дальнейшем заявлении Ватикана говорится, что посланник Папы Римского, итальянский кардинал Маттео Зуппи, завершил свои консультации в Москве, где встретился с одним из советников российского президента Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой РПЦ патриархом Кириллом.



"Визит направлен на определение гуманитарных инициатив, которые могли бы открыть пути к миру", - говорится в сообщении. Добавляется, что будут предприняты дальнейшие шаги, но подробностей не приводится.

