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Папа Римский призвал к "творческим усилиям" ради мира в Украине
28.04.2023 21:32 Раиса Вовк

Папа Римский призвал к "творческим усилиям" ради мира в Украине

Войну в Украине нужно прекратить и для этого нужно прибегнуть к "творческим усилиям". Об этом заявил Папа Римский Франциск, пишет Reuters.

Он призвал к миру в тот день, когда РФ впервые почти за два месяца нанесла массированный ракетный удар по Украине.

"Необходимо прекратить войну в Украине, прибегнув к "творческим усилиям" ради мира", - говорится в материале.

Также Папа Римский призвал заглушить "солистов войны".

Напомним, что Папа Франциск во время поездки в Венгрию многозначительно предупредил об опасности роста национализма и заявил правительству Будапешта, что прием мигрантов вместе с остальным континентом будет верным признаком христианства.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане. Он пригласил понтифика в Украину. 

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