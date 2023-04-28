



Папа Римский призвал к "творческим усилиям" ради мира в Украине

Войну в Украине нужно прекратить и для этого нужно прибегнуть к "творческим усилиям". Об этом заявил Папа Римский Франциск, пишет Reuters.



Он призвал к миру в тот день, когда РФ впервые почти за два месяца нанесла массированный ракетный удар по Украине.



"Необходимо прекратить войну в Украине, прибегнув к "творческим усилиям" ради мира", - говорится в материале.



Также Папа Римский призвал заглушить "солистов войны".



Напомним, что Папа Франциск во время поездки в Венгрию многозначительно предупредил об опасности роста национализма и заявил правительству Будапешта, что прием мигрантов вместе с остальным континентом будет верным признаком христианства.



Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане. Он пригласил понтифика в Украину.