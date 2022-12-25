



Папа Римский о "бессмысленной" войне в Украине

Папа Франциск призывает к прекращению "бессмысленной" войны в Украине.



Соответствующее заявление он сделал в своем традиционном обращении из базилики Святого Петра в Ватикане.



Понтифик вспомнил "украинских братьев и сестер", которые переживают это Рождество в темноте и холоде".



"Да вдохновит нас Господь на жесты солидарности, чтобы помочь всем страждущим, и да просветит умы тех, кто в силах заставить замолчать гром оружия и немедленно положить конец этой бессмысленной войне", – отметил он в молитве.



Понтифик ссылается на многочисленные страны, испытывающие трудности в это Рождество из-за конфликта в Украине. Он также впервые призвал к примирению» в Иране, где уже несколько месяцев из-за кровавых репрессий бушуют пожары протестов.